Saar Koningsberger deelt prachtige foto’s van haar babybuik

Het is waarschijnlijk de laatste vakantie met z’n tweetjes voor Saar en haar vriend. De bestemming? Het zonnige Dubai, zodat ze het grijze weer in Nederland even kon ontvluchten. Daar liet ze mooie foto’s van zichzelf maken, waarop te zien is dat ze inmiddels een flinke babybuik heeft gekregen.

Bekijk hier de foto’s uit Dubai:

Pool session 🖤 Een bericht gedeeld door Saar Koningsberger (@saarkoningsberger) op 1 Jan 2018 om 11:12 (PST)

