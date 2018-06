Saar Koningsberger showt 3 maanden na bevalling haar bikinibody en volgers reageren vol lof

Ruim drie maanden geleden kwam Scottie Jones ter wereld, het dochtertje van Saar Koningsberger. De presentatrice geniet momenteel van hun eerste vakantie als gezin in het zonovergoten Portugal en heeft daar een liefdevol kiekje van gedeeld.

Lees ook: Saar Koningsberger deelt álle details over haar bevalling in nieuwe vlog

‘Voor het eerst saampjes op het strand’, schrijft Saar bij de foto waarop ze haar kindje in haar armen houdt. ‘Scottie kwebbelt en doet dutjes in de schaduw, en ik doe aan professioneel ‘mensen kijken’ en maak me druk over wat ik nu, over 5 minuten en over een uur allemaal wil eten. Yes vakantie!’

Waar is je buik?

De volgers van Saar reageren massaal op het schattige kiekje. Niet alleen met hoe bijzonder zo’n eerste vakantie met de kleine is en hoe spannend een vliegreis kan zijn, maar ook op haar bikinibody zo vlak na de bevalling. ‘Wat zie jij er alweer goed uit in bikini!’, reageert iemand. Een ander schrijft: ‘Waar is je buikje gebleven? Dat geluk heb ik niet gehad, hoor!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram