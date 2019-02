Ryanne van Dorst geeft meer duidelijkheid over haar operatie

Ryanne van Dorst heeft de gemoederen donderdagavond flink beziggehouden. Het leek er even op dat Ryanne een man was geworden. Reden daarvoor was een Instapost van de zangeres waarop ze in een ziekenhuisbed te zien is met daarbij de tekst ‘Eindelijk een èchte vent’. Het bleek uiteindelijk te gaan om een amandelenoperatie.

Nadat Ryanne de foto in het ziekenhuis had geplaatst, kwamen al gauw de felicitaties van mensen die ervan uitgingen dat zij een geslachtsoperatie was ondergaan. Ook werd haar beterschap gewenst en complimenteerde een enkeling dat ze ‘stoer’ is.

Woordgrapje

Ryanne voelde zich genoodzaakt te reageren op alle ophef. In een filmpje op Instagram waarop zij zwijgend te zien is en een computerstem ietwat hakkelend zinnen opzegt die uitleg bieden. ‘Hallo lieve mensen, heel erg bedankt voor al jullie medeleven en beterschapswensen. Wat een woordgrapje al niet teweeg kan brengen, het zijn m’n amandelen maar. Maar deze keer ben ik niet huilend het ziekenhuis uitgerend voor de narcose.’

Waarom

De DOOL-zangeres doet er nog even een schepje bovenop. ‘Waarom zou ik in vredesnaam een man willen worden?’, klinkt het via de stem die haar woorden uitspreekt. ‘Moet je eens om je heen kijken wat voor een pestbende die ervan hebben gemaakt.’

