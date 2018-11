Deze GTST-ster neemt na 12,5 (!) jaar afscheid van de soap

Er is heel. Slecht. GTST-nieuws. En met heel slecht bedoelen we dan ook écht heel slecht. Ruud Feltkamp (29), beter bekend als Noud Alberts, gaat de soap namelijk verlaten. Sterker nog, de laatste opnames zitten er al op voor de acteur.

Na 12,5 jaar heeft Ruud besloten om de populaire soapserie achter zich te laten. ‘Ik heb het zo ontzettend leuk gehad, het voelt tegennatuurlijk om weg te gaan’, vertelt hij in RTL Boulevard.

Emotioneel afscheid

De laatste scène waarin de GTST-hunk te zien zal zijn, is al opgenomen en bestempelt hij als ‘bizar en emotioneel’. Hierin staat hij voor de camera met Jette van der Meij, ook wel zijn soapoma Laura Selmhorst. ‘We hebben elkaar wel even vijf minuten lang omhelsd en een paar traantjes gelaten’, verklapt Ruud.

Hoe zijn personage Noud de serie gaat verlaten en waarom hij precies vertrekt uit Meerdijk, is nog iet bekend. Ook weten we nog niet wanneer het moment daar is, maar één ding weten we wel: we genieten nog even volop van zijn laatste scènes!

Carrièreswitch

In het entertainmentprogramma onthuld de acteur dat hij zich, samen met zijn broer Pim, fulltime richten op hun start-up Cryptohopper. Hiermee helpen de twee beginnende cryptofanaten. ‘Aan de beurskant staat je geld, vervolgens kun je templates aanklikken en dan kan er gehandeld worden’, legt Ruud kort uit.

Kimberley

Zijn tegenspeelster Britt Scholte, die de rol van Kimberley Sanders vertolkt, heeft al laten weten dat ze haar soapliefje ontzettend gaat missen:

