Cute: Ruud de Wild vertelt open en eerlijk over zijn gevoelens voor Olcay Gulsen

Tot nog geen week geleden was het top secret, maar inmiddels mag iedereen het weten: Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn verliefd. De relatie is nog pril, maar de radio-dj geeft nu toe dat zijn gevoelens al een tijdje meegaan.

Om precies te zijn heeft Ruud naar eigen zeggen sinds de Nijmeegse Vierdaagse al een oogje op de modeontwerpster. “Ik kwam haar tegen, ik zag haar en het was er”, vertelt hij in het radioprogramma van Eddy Keur op NH Radio.

Geen ruis

In hetzelfde interview vertelt De Wild dat de manier waarop je naar de liefde kijkt, verandert naarmate je ouder wordt. “Dan ga je keuzes maken. Ze zeggen toch dat je een illusie armer wordt en een ervaring rijker?”, zegt hij. “Als ik van iemand hou, dan hou ik van iemand. Dan komt daar geen ruis meer bij en ben ik klaar. Dan hoef ik het gelul op de achtergrond niet meer en mag de telefoon uit. Dan ben ik happy met iemand.”

Verkering

Ruud benadrukt dat hij “hartstikke verliefd” is op Olcay. “En daar schaam ik me helemaal niet voor.” De vraag is of de twee nu officieel spreken van een relatie. Toen het nieuws uitlekte, grapte Olcay namelijk in RTL Boulevard dat ze hoopte dat Ruud haar zou bellen om haar “netjes verkering te vragen”.

Exen

Het gerucht gaat dat Olcay eerder dit jaar haar relatie met zakenman Frans Ghazi heeft beëindigd vanwege haar gevoelens voor Ruud. Hij was voorheen getrouwd met Tatum Dagelet en Aafke Burggraaf.

