Hollywood treurt om verlies Neerlands grootste acteur ooit, Rutger Hauer (75)

Neerlands grootste acteur aller tijden is niet meer. Gisteravond werd bekendgemaakt dat Rutger Hauer – bekend van de jeugdklassieker ‘Floris’ en films als ‘Turks Fruit’ (1972), ‘Blade Runner’ (1981) en ‘Soldaat van Oranje’ (1986) – op 75-jarige leeftijd is overleden. Op sociale media is er alom hulde voor de acteur.

‘Wat een acteur’

Zo heeft Barry Atsma zijn bewondering laten blijken. “Wat een acteur. Wat een carrière. Wat een bijzonder en eigenzinnig mens”, schrijft Barry op Twitter. Zanger Henk Westbroek tweet dat Hauer de enige Nederlandse filmacteur was die hem voor vrijwel elke film waarin hij speelde verleidde tot het kopen van een kaartje of tot filmhuur. “Een genot om aan het werk te zien. Dat hij in vrede rust.”

Carice: ‘Bijzondere snuiter’

Actrice Carice van Houten is “geschrokken” van zijn overlijden. Ze deelde de set met Hauer voor de film Black Butterflies, over het leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. Hauer vertolkte de rol van haar dominante vader. “Het was een grote eer om met hem te werken”, stelt Van Houten. “Het was een bijzondere snuiter.”

’47 jaar deel van mijn leven’

Monique van de Ven (66) “kan niet bevatten” dat Rutger Hauer is overleden. Het tweetal speelde in 1973 samen in Turks Fruit, nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. De verfilming van het boek van Jan Wolkers werd onder meer genomineerd voor een Oscar. “Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven. Na het grote succes van Turks Fruit zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef.”

Giel slaat flater

Giel Beelen sloeg nog een flater bij zijn reactie op Twitter. “Fenomeen Rutger is niet meer. Dank voor spetters in het bijzonder. jeugdsentiment. En al de andere mooie kunstwerken waar je de wereld mooier mee hebt gemaakt. Rust in vrede”, schreef Giel, terwijl hij een foto van Paul Verhoeven erbij zette. Even later verwijderde hij de tweet weer en zei hij sorry. “Excuus voor m’n vorige tweet. Iets van een zonnesteek. Superdom. Triest nieuws. Rutger Hauer een niet meer levende legende. Dank voor de mooie dingen waar jij de wereld mee verblijdde. Dat blijft bestaan. Rust in vrede en sterkte voor de nabestaanden.”

Floris

Flikken-acteur Victor Reinier: “Ik wilde één keer in mn leven Floris spelen, daarom heeft Wolfs ‘Floris’ als voornaam. Met de echte Floris groeide ik op als kind. Dank Rutger Hauer voor de mooiste ridderheld ooit gespeeld op de Nederlandse tv. Althans, dat vind ik.”

Prachtige woorden van Timmermans

“Denkend aan Holland zie ik Rutger Hauer”, begint politicus Frans Timmermans. “Gebeeldhouwd gelaat, ogen van diepFries blauw. Handen voor de paardenteugel, maar evengoed de dichterspen. Hij spreekt zonder woorden, wordt door je hart begrepen. Trouw aan zichzelf en zijn idealen. De vleesgeworden ‘je maintiendrai”, aldus zijn prachtige woorden.

Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven denkt met heel veel plezier terug aan de “vele en inspirerende ontmoetingen” die hij had met Rutger Hauer. “Onze laatste ontmoeting was zelfs op mijn verjaardag! Het was een bijzondere en innemende man. Een man, die in je geheugen staat gegrift!”, laat Van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, weten op Twitter.

Wereld rouwt om Rutger

Ook internationaal is er veel aandacht voor de Nederlandse held die het heeft gemaakt op Amerikaanse bodem. Het nieuws over zijn overlijden staat in alle grote kranten en ook grote namen uit Hollywood herdenken de Hollandse held. Regisseur Guillermo Del Toro noemt Hauer een “intense, diepzinnige, oprechte en charismatische acteur die waarheid, kracht en schoonheid in de films bracht”.

‘Wonderbaarlijke slechterik’

Actrice Sharon Stone condoleert Rutger’s familie en vrienden. “We zijn ‘meer’, enkel omdat we je kennen en liefhebben. Rust in vrede, Rutger Hauer.” KISS-voorman Gene Simmons, die samen met Hauer in Wanted: Dead or Alive speelde, zegt over Hauer dat hij “altijd een gentleman was, vriendelijk en betrokken.” Ook acteur Sam Neill herdenkt Rutger: “Ik vocht met Rutger op ijs. Dat kunnen er niet veel zeggen. Rutger was een waanzinnig acteur en wonderbaarlijke slechterik #Merlin.”

Tranen in de regen

Verder wordt de acteur-legende gememoreerd om zijn ‘tears in the rain’-speech aan het einde van Blade Runner, de film waarin Hauer met Harrison Ford speelde. Onder andere actrice Darryl Hannah, Rutger’s tegenspeelster in Blade Runner, verwijst daar naar in haar korte tweet: “Tears in the rain”, met een gebroken hartje erbij.

Werken tot het eind

Rutger was nog volop aan het werk; er liepen nog zeker vijf film- en serieproducties waar hij aan meewerkte. Zijn laatste grote rol in een Nederlandse film speelde hij in 2015, in Michiel de Ruyter. Rutger overleed al op 19 juli na een kort ziekbed, maar zijn dood werd gisteren pas bekend gemaakt. Hij is gisteren in besloten kring begraven in het Friese Beetsterzwaag.

