Ruben Hein: ‘Ik geloof niet in het huwelijk’

Sinds zanger en pianist (36) Ruben Hein Wie is de Mol? won, kent iedereen hem. Nou ja, kennen…… Wist je bijvoorbeeld dat hij twee zoontjes heeft? Of dat hij een boomkruiper van een braamsluiper kan onderscheiden?

Lees ook: Zou het? Radiomaker Ilan Hoekstra denkt te weten waar ‘Wie is de Mol?’ wordt opgenomen

Je jongetjes zijn nu 2 en 3,5 jaar. Ben je een goede vader, denk je?

‘Als je over jezelf zegt dat je een goede vader bent, dan zou dat betekenen dat er geen ruimte meer is voor verbetering en dat je behoorlijk zeker van jezelf bent. Vanuit zelfbescherming ga ik er vanuit dat ik het niet per se goed doe, maar ik probeer het wel. Mijn werk gaat natuurlijke alle kanten op, maar ik ben naast de weekenden – als ik niet aan het spelen ben – sowieso op één doordeweekse dag thuis. Die dag vrij is heilig, daar plan ik alles omheen. Als ik op zo’n dag in mijn hoofd heb dat ik eigenlijk nog twee mails moet versturen, dan wordt het ook geen leuke dag. Je moet er mentaal helemaal bij zijn, want die kinderen hebben aandacht nodig.’

Je houdt je gezin bewust uit de schijnwerpers. Waarom?

‘Ja. Ik kies ervoor om met jou dit gesprek te hebben, zij niet. Als ik foto’s plaats, doe ik dat altijd op zo’n manier dat je hun gezichtje niet ziet. Dat doe ik bewust om ze een beetje af te schermen. Puur omdat niet iedereen de behoefte heeft om dat zo maar allemaal te delen. Daar moeten ze zelf maar voor kiezen als ze daar oud genoeg voor zijn.’

Je gelooft niet in het instituut huwelijk, heb je eerder gezegd. Waarom niet?

‘Het is niet zo dat ik er niet in geloof, maar meer dat het van mij niet per se hoeft. Als mensen willen trouwen, dan moeten ze dat lekker doen, maar ik heb niet het idee dat het na het ondertekenen van een papiertje anders is dan wij het nu doen. Het feestje zou ik leuk vinden en verklaren dat je elkaar lief vindt ook, maar dat kan wat ons betreft ook wel zonder een huwelijk.’

Een huwelijksaanzoek zit er dus niet aan te komen.

Lachend: ‘Nee, nee. Weet je dat dit de eerste keer is dat ik zo veel over mijn vriendin praat in een interview?’

Lees het hele interview in de Flair editie 28. Nu in de winkel.

Interview: Fleur Baxmeier | Fotografie: Esmee Franken