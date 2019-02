Lilian Marijnissen heeft het liefdesgeluk gevonden bij Bart Nolles. Hij doet nu een boekje open over de kersverse relatie én vertelt hoe ze elkaar hebben ontmoet.

De twee maakten maandag bekend al een paar maanden samen te zijn. ‘We wilden elkaar eerst in alle rust leren kennen’, zegt de RTL-presentator in De Telegraaf. Dat is gelukkig gelukt en we hebben het heel leuk samen.’

Feyenoord

Lilian en Bart hebben elkaar ontmoet in het Rotterdamse voetbalstadion de Kuip. ‘We hebben elkaar inderdaad leren kennen door Feyenoord. Ik ben daar vaak aan het werk en Lilian is een echte Feyenoord-supporter’, aldus de presentator, een van de gezichten van het voetbalprogramma VTBL. ‘Van het een kwam het ander en we hebben een paar keer afgesproken.’

Politiek

De twee kunnen het goed hebben over voetbal, maar Nolles is ook geïnteresseerd in het werk van zijn geliefde, partijleider van SP. ‘Ik heb politiek naast sport, altijd gevolgd. Het had dus altijd mijn interesse en nu nog ietsje meer’, legt hij uit. ‘Lilian zal ik natuurlijk zo veel mogelijk steunen.’

Bron & beeld: ANP, Instagram