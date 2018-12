Huilen in je huispak: Roy Donders ziet geen uitweg en vraagt faillissement aan

Vijf jaar geleden vlogen de ontwerpen van realityster Roy Donders als warme broodjes over de toonbank. Maar de tijd dat zijn huispakken vol glimmers en glansjes niet aan te slepen waren, is voorbij. De Tilburger ziet geen andere uitweg meer en heeft faillissement aangevraagd van zijn kledingwinkel Rojami’s.

‘Verschrikkelijk’

De rechtbank doet dinsdag uitspraak over het faillissement van de zaak Rojami, meldt De Telegraaf. “Het is verschrikkelijk. Ik heb het faillissement zelf moeten aanvragen, omdat het gewoon niet goed ging.”

Stylist met een uitkering?

“Mijn hele ziel en zaligheid zit in die winkel, jaren van mijn leven en dat van mijn familie zitten erin”, vertelt de realityster, die bekend werd met zijn eigen reallifesoap Stylist van het zuiden.

Van ruilen komt…

Een van de oorzaken van het faillissement is volgens Roy de verhuizing van de winkel van een buitenwijk naar het Tilburgse centrum. Voor het pand van de nieuwe zaak betaalde hij een hogere huur, maar die trok nauwelijks extra klanten. “De laatste maanden moest er dik geld bij en dan word je wel gedwongen een besluit te nemen, hoeveel pijn dat ook doet, want Rojami is wel mijn kindje”, zegt Roy, die ook zanger is.

Bron: Libelle | Beeld: iStock