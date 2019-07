Roxeanne over zwangerschap: ‘Voor even mocht ik dik zijn zonder veroordeeld te worden’

Het is inmiddels iets meer dan een jaar geleden dat Roxeanne Hazes de trotse moeder werd van Fender. Tijdens haar zwangerschap woog ze op een gegeven moment honderd kilo, waar ze onlangs op terugblikte met een foto. Van die bolle buik genoot ze enorm, zo vertelt de zangeres in haar nieuwe column voor VIVA Mama.

Roxeanne onthult een groot deel van haar leven te maken te hebben gehad met overgewicht. “Al sinds ik me kan herinneren, was ik zwaarder dan mijn klasgenoten en daardoor ken ik ook bijna elk dieet”, schrijft ze. “Goed of slecht, het werkt. Voor even, helaas.”

Dubbele hoeveelheid eten

Maar tijdens haar zwangerschap kon ze niet wachten tot ze een dikke buik kreeg, aldus de zangeres. “Voor eventjes mocht ik, zonder veroordeeld te worden, dik zijn. Eten voor twee, zo’n zwangerschapsfabeltje, omarmde ik vol enthousiasme. Ik at letterlijk van alles de dubbele hoeveelheid en kwam tijdens mijn zwangerschap dertig kilo aan.”

Oreo’s

Vlak na de geboorte van Fender vlogen de zwangerschapskilo’s er moeiteloos vanaf. “Ik gaf borstvoeding en vond het heerlijk om tijdens voedingssessies een doos Oreo’s leeg te eten. Kon allemaal, want ik viel alleen maar af. Tot mijn melkproductie afnam en Fender overging op flesvoeding, maar ik bleef doorgaan met mijn voedingssessies. Ik woog ineens weer honderd kilo.”

Niet goed

Daarna ging het afvallen een stuk moeilijker. Ze had alleen maar oog voor Fender en zette zichzelf daardoor constant op de tweede plek. “Wat volgens mij bijna iedere moeder doet”, stelt Roxeanne. “Ik vergat weleens te douchen (soms wel vijf dagen), in scheren had ik geen zin en seks vond ik gewoon niet echt prettig meer. Aan mijn lijf geen polonaise. Ik voelde me gewoon niet goed.”

Tijd nemen

Volgens de zangeres is het hartstikke belangrijk om jezelf alle tijd van de wereld te gunnen. “Nu kan ik met volle overtuiging zeggen: geef jezelf die tijd. Zwijmel weg in je bubbel, gun het jezelf om langzaam weer mens te worden. Om even niet een lekker wijf te zijn.” Ze vervolgt: “En fuck sowieso het ideaalbeeld, want dat bestaat helemaal niet. Je hebt deze tijd nodig om jezelf weer op nummer één te kunnen zetten, want de eerste maanden voelen soms als een hel van weinig slaap en huiltjes waar je niets van begrijpt. Je bent een klein mensje in leven aan het houden. Gun jezelf op dat moment dus iets waar je gelukkig van wordt. Voor mij is en zal dat altijd eten blijven.”

Complimenten

Voor Roxeanne is het moment daar om weer fit te worden. “Ik doe dit voor mezelf, de vrouw die ook nog ergens in mn schuilt. Want soms vergeet ik dat even.” En dat het haar enorm goed af gaat, moge duidelijk zijn. De complimenten stromen immers binnen over het figuur van de zangeres.

Lees ook

Complimenten voor figuur Roxeanne Hazes: ‘Wat zie je er geweldig uit!’



Zomerkind

In de zomer van 2018 werd Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes de trotse ouders van hun eerste kind, zoon Fender. Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, is niet duidelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP