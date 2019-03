Liefste wat je vandaag gaat zien: Roxeanne deelt de zoetste kiekjes van Fender

De foto’s en filmpjes die Roxeanne Hazes deelt via Instagram, bewijzen het keer op keer weer: de kleine Fender is een echte hartendief. Want zeg nou eerlijk, met die blauwe kijkers is het jochie toch té schattig?

Op een tweetal nieuwe kiekjes is te zien hoe Fender in een wit stoeltje zit. “Smoor op jou”, schrijft zijn trotse moeder erbij.

Roxeanne is overigens niet de enige die Fender wel op kan vreten, ook haar volgers smelten bij het zien van de foto’s. “Hij heeft zo’n lekker koppie!”, klinkt een van de reacties. Een ander schrijft: “Wauw, zo’n knapperd!”

Net opa

Ook stromen de reacties binnen van fans die het zoontje van de zangeres als twee druppels water op zijn opa vinden lijken. “Ben ik de enige die hem op opa André vindt lijken?”, vraagt iemand zich af. Het moge duidelijk zijn van niet, want een andere reactie luidt: “Precies opa! Wat een prachtig kind.”

Beeld: ANP, Instagram