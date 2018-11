Zien: Roxeanne Hazes onherkenbaar in opvallende fotoshoot

Roxeanne Hazes (25) herkennen we aan haar lange, donkere lokken. Maar voor een opvallende fotoshoot heeft de zangeres zich een hele andere look laten aanmeten. Of beter gezegd: meerdere onherkenbare looks.

Voor ‘zijn’ editie van LINDA.man heeft Beau van Erven Dorens een uitgebreid interview gedaan met Roxeanne. Zo heeft hij haar onder meer uitgehoord over de nadelen van haar achternaam en doet de zangeres een boekje open over het foute vriendje dat ze kreeg toen ze zestien was. ‘Een agressieve gozer die mij regelmatig sloeg’, onthult ze. ‘Sinds die ervaring heb ik wel zoiets van: er komt nooit meer een man die zelfs maar naar me wijst. Een grote bek tolereer ik ook niet meer.’

Pruiken

Na haar onderonsje met Beau is de zangeres meerdere keren op de gevoelige plaat vastgelegd, ook mét de presentator die dit keer de gasthoofdredacteur van LINDA.man is. Voor de gelegenheid zette Roxeanne verschillende pruiken op, waarop haar volgers reageren dat ze er onherkenbaar uitziet. ‘Ben jij dit, Roxeanne?’, luiden de reacties. Wél vinden haar fans dat ze de verschillende looks goed kan hebben. ‘Het staat je ook nog, dat rode haar!’, klinkt het. En: ‘Wat cool!’

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram