Prachtig: Roxeanne Hazes deelt gloednieuwe kiekjes in bikini

De tropische temperaturen waren een goede reden voor Roxeanne Hazes en haar gezinnetje om er eens heerlijk op uit te trekken. Ze gingen naar de Vinkeveense Plassen, waarvan de zangeres een aantal prachtige foto’s deelde.

Op de plaatjes is te zien hoe Roxeanne en haar zoontje Fender heerlijk met elkaar knuffelen. “Hijo de la luna.” Dit is een tekst uit een bekend Spaans liedje en betekent zoon van de maan.

Complimenten

Het valt de volgers van Roxeanne meteen op dat ze er fantastisch uitziet. Zo reageert Trijntje Oosterhuis: “Slanke den!” Een ander merkt op: “Wat is je haar mooi zo!!! Plaatje wel zo samen.”

Bijzondere fase

Roxeanne deelde eerder al dat ze een bijzondere fase doormaakt met haar kleine man. “Deze fase”, liet de zangeres weten op Instagram. “Dikke tranen, wanneer je ‘nee’ te horen krijgt. Bij alles wat je op de grond vindt en in je mond wil stoppen: ‘Ah-ah mama bah?!’ 6 tanden, die ineens allemaal tegelijk doorkomen.” De fase is niet alleen maar leuk met “spuitluiers, driftbuien, vroeg wakker, niet meer in je box willen spelen”, maar tegelijkertijd krijgt ze ook veel terug. “Je knuffelt me ineens uit het niets. Heb ik gisteren talloze keren je armen om mijn nek gehad, je hoofdje op mijn schouder. Vind je het spannend om met andere kindjes te spelen. Ik krijg ineens zoentjes, hapjes van je eten, de grootste lach, wanneer je me ziet.”

Gezinnetje

Roxeanne en Erik zijn sinds eind 2016 samen. Na krap drie maanden daten maakte het koppel bekend dat Erik Roxeanne ten huwelijk gevraagd had. Wanneer de twee daadwerkelijk gaan trouwen, is niet bekend. In de zomer van 2018 werden de twee de trotse ouders van Fender.

