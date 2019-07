Geëmotioneerde Roxeanne Hazes blikt terug: ‘Ik woog 100 kilo’

Roxeanne Hazes mag bijna de verjaardag van de kleine Fender vieren. En daar wordt ze behoorlijk emotioneel van. “Hebben jullie dat ook? Dat je sentimenteel wordt wanneer de verjaardag van je kind eraan zit te komen?”

Op Instagram blikt de zangeres terug op haar zwangerschap. “Ik weet nog dat ik deze foto op Instagram plaatste en dat veel mensen reageerden met de woorden: ‘Oh, jij gaat binnenkort bevallen'”, vertelt ze. “Hier was ik uitgeput en behoorlijk klaar met zwanger zijn. We zaten al een tijdje in de heetste zomer en ik woog 100 kilo. Niet wetende dat ik zes dagen later zou bevallen van het mooiste, liefste jongetje.”

Moederschap

Fender Andrew Arnold Zwennes werd op 10 juli 2018 geboren. “Na maanden hard oefenen en vooral veel van elkaar houden, is onze wens eindelijk in vervulling gegaan”, liet de zangeres toen weten. Inmiddels voelt ze zich helemaal thuis in het moederschap en geniet ze elke dag het vrolijke mannetje.

