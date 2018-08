Roxeanne Hazes wil graag broertje of zusje voor pasgeboren Fender

Hoewel Roxeanne nog geen maand geleden is bevallen van haar eerste kindje, denkt ze al aan een tweede. Of ja, over een paar jaartjes dan. Via Instagram beantwoordt ze allerlei vragen van haar volgers over haar zwangerschap en het moeder zijn.

Of ze nóg een baby wil? ‘Zodra ik weer van de bil mag, een broertje of zusje erbij voor Fender. Nee hoor, over een paar jaartjes heel graag!’ Daarnaast werd onder andere gevraagd hoe ze aan de naam ‘Fender’ zijn gekomen. Roxeanne geeft eerlijk toe dat ze dit niet hélemaal zelf hebben gevonden, maar op een Amerikaanse website. ‘Toen we langs de naam ‘Fender’ kwamen, keken we elkaar aan en wisten we dat dit de naam moest zijn.’ Andere opties waren nog Jack en Kik, want de ouders waren niet meteen weg van de huidige naam van het ventje.

Zwaar

En ook al is Roxeanne helemaal in de wolken met haar kleine spruit, het moederschap valt haar toch wel zwaar. ‘Je twijfelt aan alles, bent het ene moment gelukkig en het ander moment vraag je je af of je het überhaupt wel goed doet. En of je hier wel klaar voor bent.’ Maar moeder Rachel is een grote steun voor de Hazes-telg. Ze post dan ook: ‘Fijn dat wij dan even onze handen vrij hebben en ook eens kunnen douchen.’

