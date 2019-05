Roxeanne Hazes blikt terug op zwangerschap met hilarische foto

De zomer van 2018 was er één om niet te vergeten voor Roxeanne Hazes, want in die periode werd ze de trotse moeder van haar zoontje Fender. Inmiddels is haar zwangerschap dus alweer een tijdje geleden, maar daar blikt ze maar al te graag even op terug.

Op Instagram plaatst de zangeres een foto waarop haar bolle buik onder haar shirt uit komt. “Ik vind het belangrijk om altijd netjes en verzorgd over te komen”, grapt ze. “Je hebt toch een voorbeeldfunctie, hè.”

Geweldige reactie

Erik Zwennes, de verloofde van Roxeanne, doet er nog een schepje bovenop. “Dit was toch vlak voordat je die pizzabezorger helemaal de touwtyfus sloeg omdat hij geen ui op je pizza had gedaan?”, reageert hij onder de foto. “Of nee, de kleur van zijn scooter stond je niet aan. Wacht, het was zijn snor. 100% zijn snor.”

Lachen, gieren, brullen

De volgers van Roxeanne lachen zich kapot om de foto en de tekst die erbij staat. “Whahahahaha! Heerlijk dit! Schijt aan alles en iedereen…”, schrijft iemand. Een andere reactie luidt: “Haha, ik hou zo van jou. Je hebt geen idee.”

Verloofd

Roxeanne en Erik zijn sinds eind 2016 samen. Na krap drie maanden daten maakte het koppel bekend dat Erik Roxeanne ten huwelijk gevraagd had. Wanneer de twee daadwerkelijk gaan trouwen, is niet bekend.

