Roxeanne Hazes showt stralend haar babybuik in bikini

Roxeanne Hazes heeft de afgelopen dagen ondanks alle drukte rondom Holland Zingt Hazes, gelukkig ook nog tijd gehad om van het lekkere weer te genieten. Samen met verloofde Erik Zwennes vertoefde de zangeres in een vrolijke zwemoutfit in een bootje op het water. En daar was goed te zien dat de zangeres qua zwangerschap al aardig op weg is. Al was er vooral iets anders wat de aandacht leek te trekken…

De zangeres pronkte dit weekend namelijk flink met haar dikke babybump, en dat leverde haar een enorme lading aan reacties op. Haar fans reageren dan ook vol lof op de prachtige foto’s die de Hazes-telg dit weekend op haar Instagram plaatste. Al bleek niet iedereen even positief te zijn over de bikinifoto’s. Er zitten namelijk ook flink wat reacties tussen die een stuk negatiever zijn. Zo zouden onder andere haar borsten een dingetje zijn waar mensen zichtbaar moeite mee hebben. Al vielen ze bij sommige mannen dan wel weer in de smaak.

Melk en spiegelei

Toch maakte Roxeanne al snel korte metten met alle ophef rondom haar volle boezem. ‘Van die reacties over mijn tieten. Zal het even minder aantrekkelijk voor je maken. Ze zitten vol melk en mijn tepels zien eruit als spiegeleieren.’ De zangeres lijkt zich overigens niet bepaald iets aan te trekken van alle kritiek die ze op haar lichaam krijgt. Onlangs postte ze ook al een foto waarin ze enkel en alleen in lingerie voor de spiegel stond. En zolang de zangeres zich er zelf prettig bij voelt, wie zijn wij dan om er negatief op te reageren?

Een bericht gedeeld door ⚡⚡⚡⚡DOCHTER DRE⚡⚡⚡⚡ (@roxeannehazes) op 21 Apr 2018 om 5:58 (PDT)

Een bericht gedeeld door ⚡⚡⚡⚡DOCHTER DRE⚡⚡⚡⚡ (@roxeannehazes) op 21 Apr 2018 om 5:38 (PDT)

Bron: AD Beeld: ANP, Instagram