Ze straalt: Roxeanne Hazes showt haar enorme babybuik

Roxeanne Hazes geniet overduidelijk van haar zwangerschap, maar die kan haast niet lang meer duren. Op haar laatste Instagramfoto is namelijk te zien hoe de zangeres een opvallende panterprintjurk draagt, waarin haar enorme babybuik maar al te duidelijk zichtbaar is.

Haar volgers zijn duidelijk onder de indruk van de prachtige verschijning van Rox. ‘Geweldig, wat ben jij mooi zwanger! Je bent een mooie meid’, schrijft iemand. ‘Je wordt alleen maar mooier’, reageert een ander. We kunnen niet anders zeggen: Roxeanne ziet er fantastisch uit en straalt van oor tot oor!

Zoontje

In februari onthulden Roxeanne en haar verloofde Erik dat ze een zoontje krijgen, nadat de zangeres haar fans in januari verraste met het nieuws van haar zwangerschap. De twee leerden elkaar in 2016 kennen en zijn sinds maart vorig jaar verloofd. Wanneer de twee hun kindje precies verwachten, is niet bekend. ‘Maar dat kan toch echt niet lang meer duren’, merkt een fan op onder het Instagramkiekje. De tijd zal het leren!

🐆 Een bericht gedeeld door ⚡⚡⚡⚡DOCHTER DRE⚡⚡⚡⚡ (@roxeannehazes) op 12 Jun 2018 om 5:49 (PDT)

