Een week geleden onthulde Roxeanne Hazes (26) al in de uitzending van ‘Ladies Night’ dat ze volledig uit de kleren was gegaan voor ‘LINDA.meiden’. Nu het magazine in de schappen ligt, deelt de zangeres het resultaat van de niets verhullende shoot.

Voor het winterboek van LINDA.meiden heeft Roxeanne zich vast laten leggen in niets meer dan een onderbroek, zonder ook maar enige nabewerking. “Dat vond ik heel spannend. Ik heb putjes en striae en dat mocht ik allemaal laten zien”, vertelde ze er al over in de talkshow van Merel Westrik (40). “Dat vond ik heel confronterend. Ik heb de foto’s mogen zien, in totaal negen pagina’s met borsten en striae en alles. Ik ben er zo ontzettend trots op. Het is het huisje van mijn kind en ik heb gevraagd of ze alsjeblieft niks willen bewerken en dat vind ik heel bijzonder.”

Laag zelfbeeld

Ook op Instagram, waar ze meerdere foto’s van de naaktshoot onthult, deelt de zangeres een belangrijke boodschap met haar volgers. “Al vanaf kleins af aan deal ik met faalangst en een laag zelfbeeld”, begint Roxeanne haar verhaal. “Mede gecreëerd door mijn toenmalige omgeving en social media. Er werd mij gevraagd om voor eens een eind te maken aan het onrealistische beeld waar we dagelijks mee geconfronteerd worden.”

Spuugzat

Ze is akkoord gegaan omdat ze het een ontzettend belangrijk onderwerp vindt. “Omdat ook ik mijn hele leven al stoei met een eetprobleem en het eigenlijk gewoon spuugzat ben dat mensen daar allemaal iets van mogen vinden en mij bewust of onbewust steeds een kut gevoel geven.”

Sterk maar kwetsbaar

Roxeanne verklaart dan ook dat er een knop omging tijdens de shoot en ze nog nooit zoveel van haar lichaam heeft gehouden als toen. “En dat gevoel ben ik eigenlijk niet meer kwijt geraakt. DIT is het huisje van mijn kind geweest. DIT ben ik, sterk maar kwetsbaar. En ik ben maar wat trots op deze foto’s.”

