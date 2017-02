Roxeanne Hazes over relatie met André Jr: “Er is geen ruzie.”

Sinds 2014 zou de relatie tussen Roxeanne en André Jr. op de klippen zijn gelopen en worden er allerlei nare berichten over de twee de wereld in gezonden. Aan het tijdschrift Ditjes en Datjes vertelt Roxeanne nu echter dat er helemaal geen ruzie is. “Maar het is wel ingewikkeld.”

De brunette vertelt aan het blad dat ze af en toe met weemoed terug denkt aan de periode waarin het wel goed ging tussen hun. “We waren bijna als een Siamese tweeling, elkaars allerbeste vrienden. We waren altijd samen, met mijn moeder erbij. Het doet pijn dat dat is veranderd.”

Toch denkt ze dat de afstand die ze nu hebben, misschien wel nodig is. “Ik zie het ook als een daad van liefde om afstand van elkaar te nemen, al is het in dit geval zijn keuze. Misschien was het ook wel nodig om los te komen van ­elkaar, en zo een eigen ontwikkeling door te kunnen maken. We deden zoveel samen, misschien wel te veel?”

Roxeanne laat weten dat er helemaal geen ruzie is, terwijl dat juist wel is wat de media schrijven. “De mensen denken dat er ruzie is, maar dat is er niet. Klinkt gek misschien maar er is alleen afstand. We spreken elkaar buiten het werk niet meer. Maar we gaan niet rollebollend over straat, geen scheldpartijen, niets. Nooit geweest ook.

Ze denkt dat het wellicht goed zal komen in de toekomst. “Hij heeft zijn focus nu op zijn jonge gezin en zijn carrière. Ik op mijn nieuwe liefde en het album waaraan ik werk. Als we elkaar voldoende ruimte hebben gegeven, denk ik dat we wel weer naar elkaar toe groeien. Maar nu nog niet.”

