Roxeanne Hazes haalt uit naar ‘azijnpissers’ na kritiek op zwangerschapsfoto

Het regende complimenten op de bijzondere zwangerschapsfoto die Roxeanne Hazes dit weekend deelde; zichzelf in lingerie met een prachtige bolle buik. Maar helaas kreeg de zangeres ook negatieve reacties. ‘Rox’ is helemaal klaar met deze ‘azijnpissers’ en bijt van zich af in haar Instagram Stories.

‘Dikke, zwangere vrouw’

Het overgrote deel vindt het intieme Instagramkiekje prachtig, maar er zijn ook mensen die kritiek hebben op Roxeanne en haar lichaam. De vriendin van Erik Zwennes neemt in een reactie geen blad voor de mond. “Voor die paar azijnpissers die helemaal uit hun plaatje gaan omdat ze een dikke, zwangere vrouw op hun tijdlijn zien”, schrijft de zangeres bij de eerste van twee afbeeldingen.

Je hóeft niet te kijken

“Ontvolg me en ga even lekker een uurtje naar de volgende profielen zitten kijken: @victoriassecret @sexyskinnygirls”, gaat ze verder bij een tweede foto. Klinkklare taal van de moeder in spé, die daarmee de zeikerds goed op hun plek zet. En terecht; je hóeft niet te kijken, toch? Go Rox!

Zoontje

In februari onthulden Roxeanne en haar verloofde Erik dat ze een zoontje krijgen, nadat de zangeres haar fans in januari verraste met het nieuws van haar zwangerschap. De twee leerden elkaar in 2016 kennen en zijn sinds maart vorig jaar verloofd.

Beeld: Edwin Smulders