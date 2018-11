Roxeanne Hazes doet boekje open over plastische chirurgie

Dat veel BN’ers niet vies zijn van een spuitje hier en daar, is geen geheim. Wel wordt er altijd een beetje mysterieus gedaan over wát ze nu precies hebben laten doen. Maar Roxeanne Hazes (25) is daar een uitzondering op.

Op haar Instagram deelt ze in geuren en kleuren wat en vooral ook waarom ze de natuur een handje helpt. In 2016 gaf ze voor het eerst toe dat ze inderdaad haar lippen laat opvullen met fillers. Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding was ze hiermee gestopt, maar nu is het volgens Roxeanne weer tijd voor ‘mommy-time’.

Lippen

Roxeanne schrijft: ‘Sinds ik gestopt ben met het geven van borstvoeding (omdat ik simpelweg niets meer produceerde) en mijn knappe zoon al mijn schoonheid heeft gepikt, is het nu weer even ‘mommy-time’. Dus zijn mijn lippen weer subtiel gevuld met een filler.’

