Roxeanne Hazes over pestverleden: ‘Mijn zelfvertrouwen was echt ver te zoeken’

Roxeanne Hazes praat op Instagram openhartig over haar verleden met pesten. Op school vroeger werd ze regelmatig getreiterd en over die tijd schreef ze het liedje ‘Schiet maar raak’.

Nu iemand die tekst als tatoeage heeft laten zetten, was dat voor Roxeanne een mooie gelegenheid om te vertellen waarom dat zo’n indruk op haar maakt. Ze schrijft: ‘Het mooiste compliment wat ik kan krijgen is als mensen zich kunnen vinden in mijn teksten. Ik heb een aantal jaartjes gewerkt aan mijn vorige album, met het allerleukste team achter mij. Met als doel: Mijn verhaal vertellen. Ik heb al eens verteld dat al mijn liedjes iets vertellen over wie ik ben en mee heb gemaakt. ‘Schiet maar raak’ gaat over mijn pestverleden.’

Zelfvertrouwen ver te zoeken

Ze vervolgt: ‘Als jong meisje had ik weinig vrienden en heb ik altijd gevoeld dat ik er niet helemaal bij hoorde. Ik verfde al jong de onderkant van mijn haar in knallende kleuren, droeg vaak pikzwarte oog make-up en luisterde non-stop naar Evanescence. Op school zat ik altijd te tekenen of te zingen, nodigde bijna nooit iemand uit en op mijn eigen partijtjes wilde niemand met mij spelen. Ik was eigenlijk een makkelijk doelwit om gepest te worden. And so they did. Als ik er nu over nadenk, vind ik het super cool dat ik niet met de menigte meeliep, maar een eigen stijl had en niet hetzelfde wilde zijn als alle andere kinderen. Destijds voelde dat anders. Mijn zelfvertrouwen was echt ver te zoeken.’

Onzekerheid

Roxeanne: ‘Ik ging nooit mee met schoolkampen, want daarvoor had ik teveel heimwee. Ik ben me op een gegeven moment gaan kleden en gedragen zoals de rest van de kids, maar damn! wat was dat vermoeiend. Inmiddels ben ik zelf mama en volwassen genoeg om te kunnen zeggen dat pesten vaak voortkomt uit mega onzeker zijn, bang om er niet meer bij te horen, bang om zelf gepest te worden en ben ik maar wat blij dat ik was wie ik was. Hier schreef ik een liedje over, ‘Schiet maar raak’. Zoals ik destijds en nog steeds steun haal uit songteksten van mijn voorbeelden en inspiraties, vind ik het een eer dat ik nu diezelfde inspiratie mag zijn voor anderen. Dat mensen mijn teksten laten vereeuwigen op hun lijf, omdat bepaalde liedjes voor hen zijn gemaakt. Omdat we elkaar begrijpen! Omdat mijn verhaal ook hun verhaal is. Wat een mega groot compliment. En voor iedereen die nooit gekozen werd/wordt bij trefbal. Fuck them! Je bent goed zoals je bent. En niets minder dan dat.’

