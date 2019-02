Roxeanne Hazes openhartig over miskraam: ‘Onze wereld stortte in’

Roxeanne Hazes leeft sinds de geboorte van haar zoontje op een roze wolk. Maar niet lang voordat ze zwanger was van Fender, had de zangeres een miskraam. Ze vertelt er openhartig over in haar nieuwste column in VIVA Mama.

‘Ik was zo blij toen ik begin 2017 twee streepjes op mijn test zag’, begint Roxeanne. ‘Erik was op zijn werk, dus ik rende gelijk naar de buurvrouw en gilde het uit. Ik haalde ballonnen, een rompertje met de tekst Hello, daddy en ik versierde het huis. Eriks reactie was precies zoals ik me voorstelde: huilend, net als ik.’

Paar weken later

Maar een paar weken later ging het mis. ‘Ik kreeg enorme steken in mijn buik’, vervolgt ze. ‘Ik was alleen en een crew van ‘Eigen huis & tuin’ stond voor de deur voor een tuin make-over. Huilend belde ik de buurvrouw: “Wil je ze wegsturen? Ik kan niet van de bank af komen.” Eenmaal op de Eerste Hulp kwam Erik aangerend, hopend dat ons kindje oké was. Dat mocht helaas niet zo zijn. Onze wereld stortte in.’

Kleine bevalling

Roxeanne koos ervoor op de natuurlijke weg een miskraam te krijgen. ‘Vaginale tabletten zorgen voor baarmoederkrampen, een kleine bevalling dus’, legt ze uit. ‘Na 24 uur had ik al spijt dat ik voor optie 1 had gekozen dus volgde alsnog een recept voor de apotheek.’

Bron: VIVA | Beeld: ANP