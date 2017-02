Roxeanne Hazes brengt nieuw nummer uit met Thijs Boontjes

Het was even stil rondom de muzikale carriere van Roxeanne Hazes, maar dat is nu voorbij. Binnenkort komt haar nieuwe soloalbum uit en ze nam ook alvast een nummer op met Thijs Boontjes Dans- en Showorkest!

Thijs Boontjes is een voormalig bandlid van Douwe Bob. Vorig jaar bracht hij met zijn Dans- en Showorkest zijn eerste EP uit, waar onder andere de radiohit Alleen naar de kermis op stond. Na de zomer komt hun debuut uit. Roxeanne Hazes nam samen met Thijs Boontjes Dans- en Showorkest het nummer Ballade van de Moord op, na het weekend zal er ook een videoclip bij het nummer uitkomen.

Roxeanne gaat solo

Ondertussen is Roxeanne Hazes ook druk bezig met haar eigen soloaldebuutbum. Het album heeft nog geen naam, maar zou volgens haar platenmaatschappij Top Notch nog voor de zomer moeten uitkomen. De laatste keer dat Roxeanne Hazes een nummer uitbracht was in 2015, toen ze samen met Jeroen van der Boom een duet opnam.

In 2012 en 2010 bracht Roxeanne albums uit waarop ze samen met haar broer André Hazes Jr te horen was.

Het nieuwe nummer van Roxeanne Hazes en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest is nu al op de volgende digitale kanalen te beluisteren:

