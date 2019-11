Roxeanne Hazes (26), die dit jaar flink wat kilo’s verloor, geeft zich volledig bloot in de nieuwe LINDA.meiden. Dat onthulde de zangeres in de uitzending van ‘Ladies Night’.

Body positivity-shoot

“Ik heb een naaktshoot gedaan voor de LINDA.Meiden. Eigenlijk een body positivity shoot. Dat vond ik heel spannend. Ik heb putjes en striae en dat mocht ik allemaal laten zien”, legt ze uit.

‘Negen pagina’s met borsten en striae’

“Ze zijn allemaal onbewerkt en dat vond ik heel spannend”, aldus Roxeanne in de talkshow van Merel Westrik. “Dat vond ik heel confronterend. Ik heb de foto’s mogen zien, in totaal negen pagina’s met borsten en striae en alles. Ik ben er zo ontzettend trots op. Het is het huisje van mijn kind en ik heb gevraagd of ze alsjeblieft niks willen bewerken en dat vind ik heel bijzonder.”

Van collega’s naar verloofden

Verder staat Roxeanne donderdag stil bij een speciaal moment. De zangeres is precies drie jaar samen met haar verloofde Erik Zwennes en staat daar op Instagram uitgebreid bij stil. “Wat begon als vriendschap tussen twee collega’s, eindigde in: ‘Wil je met me trouwen?’ en de liefste zoon op aarde”, schrijft Roxeanne bij een serie foto’s uit de oude doos. “Wat voor sommigen voelt als drie jaar, voelt voor ons als een heel leven.”

Miskraamtijd

Roxeanne en Erik hebben de afgelopen jaren heel wat meegemaakt samen. Zo blikt ze terug op “onze miskraamtijd”. “Eén van de verdrietigste momenten uit ons leven, maar wat zijn we in deze periode nog sterker naar elkaar toegegroeid. En wat bijzonder dat ik dit moment met mijn beste vriend samen mocht delen.” Een jaar na de miskraam kwam zoon Fender ter wereld. “Het mooiste cadeau in ons leven”, aldus Roxeanne.

‘In nog duizend levens kies ik jou’

“We hebben genoeg tegenslagen gehad en er zullen ongetwijfeld meer komen”, concludeert de 26-jarige zangeres. “Maar wetende dat ik dit met jou samen mag doen. Dat jij er altijd bent om mij op te vangen wanneer ik val, maakt mij een rijk persoon. In nog duizend levens kies ik jou. In nog duizend levens nemen we risico’s, val ik, sta ik op. Maar met jou. Ik ben een gezegend mens, wetende dat het leven om liefde draait. Ik hou van jou.”

