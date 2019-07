Roxeanne Hazes deelt make-uploze vakantieselfie: ‘Precies jouw vader!’

Roxeanne Hazes heeft onlangs haar koffers gepakt en geniet momenteel van een welverdiende vakantie in het zonovergoten Spanje. Op alle zomerse kiekjes tot nu toe is te zien dat de zangeres en haar gezin het liefst vertoeven in en rond het zwembad, en da’s natuurlijk het fijnst zonder make-up op je smoel. Dat weten wij, maar dat weet ook de moeder van Fender, zo is te zien op een nieuwe Instagramfoto.

Zowel in haar Instagram Stories als op haar feed laat Roxeanne haar volgers meegenieten van haar fijne gezinsvakantie. Een van de nieuwste posts is een selfie waarop de Hazes-telg zwoel in de camera kijkt, zónder make-up op. Daarbij plaatst ze niets meer dan een emoji van een zonnetje.

Lovende woorden

Fans van Roxeanne overladen haar met complimenten na het zien van deze foto. “Wauw, je ogen! Lijken nu je gebruind bent nog feller”, laat iemand weten. Een ander schrijft: “Je man boft maar met zo’n vrouw.” Ook wordt benadrukt dat de verloofde van Erik Zwennes helemaal geen opsmuk nodig heeft. “Rox, je bent zo’n mooie vrouw. Je hebt helemaal geen opmaakspullen nodig! Puur natuur. Daar zullen vrouwen van jouw leeftijd jaloers op zijn!”

André

Ook valt het de volgers van Rox op dat ze sprekend op iemand lijkt. “Wat lijk je op je vader zeg, mooi”, merkt iemand op. Een andere reactie luidt: “Precies jouw vader. Ongelooflijk zeg. Beauty!”

Dit bericht bekijken op Instagram 🌞 Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 29 Jul 2019 om 11:55 (PDT)

IJsje eten

Een aantal dagen eerder deelde de zangeres ook al een foto zonder maquillage. Op die foto is te zien hoe Roxeanne de kleine Fender in haar armen houdt.

Dit bericht bekijken op Instagram 🍉🍑🍌🍊🥭 Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 26 Jul 2019 om 6:57 (PDT)

Zomerkind

In de zomer van 2018 werd Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes de trotse ouders van hun eerste kind, zoon Fender. Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, is niet duidelijk.

