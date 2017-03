Roxeanne Hazes is verloofd!

Roxeanne Hazes is gelukkig in de liefde en steekt dat niet onder stoelen of banken. Op Instagram deelt ze vaak verliefde kiekjes met haar lover Erik Zwennes. En nu heeft ze haar liefde voor hem nogmaals bevestigd, want ze heeft ‘ja’ gezegd op zijn huwelijksaanzoek! Congratulations!

Op Instagram maakte de 24-jarige brunette het blijde nieuws bekend. “Wanneer ja ‘voor altijd’ betekent… Iemand die mij elke dag laat groeien, lachen, leven, mij zijn beste vriendin en zijn alles noemt, krijgt van mij de meest overtuigende JAAA!”, schrijft Roxeanne bij de foto op Instagram. “Wat een eer om de rest van mijn leven samen met mijn beste vriend te mogen doorbrengen. Ik hou van jou.”