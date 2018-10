Roxeanne Hazes verklapt hoeveel ze is aangekomen tijdens haar zwangerschap

De komst van zoontje Fender heeft veel veranderd in het leven van Roxeanne Hazes. Ook wat haar lichaam betreft. De zangeres is openhartig over haar lichaam na de zwangerschap.

De kersverse moeder valt meteen met de deur in huis. Ze is 30 kilo aangekomen tijdens haar zwangerschap. ‘Een hoop factoren speelden mee,’ schrijft ze over haar gewichtstoename. ‘Een enorme hoeveelheid vocht en ik heb allesbehalve gezond gegeten.’

‘Echt een zooitje’

Roxeanne geeft toe dat ze het bij een volgende zwangerschap anders zou aan pakken, vooral omdat het veel tijd en werk kost om te herstellen. ‘Mijn buik is na de bevalling echt een zooitje. Een mooi zooitje welliswaar, want ik heb overal tijgerstrepen. En mijn billen en benen zitten nog vol met vocht. Net als mijn gezicht.’ Om haar lichaam weer back in shape te krijgen, ondergaat ze regelmatig een bindweefselmassage. ‘De ideale oplossing voor herstel.’

