Stapt Roxeanne Hazes nu écht bijna in het huwelijksbootje?

Een verlovingsring prijkt al enige tijd om Roxeanne Hazes’ (26) vinger, maar van een bruiloft is het nog niet gekomen. Nu lijkt de zangeres te hinten dat de grote dag héél binnenkort plaatsvindt.

Roxeanne wil dolgraag de eeuwige trouw beloven aan haar grote liefde Erik Zwennes. Na een lange verloving lijkt het stel nu echt bezig te zijn met het plannen van de bruiloft. “I’m going to marry my best friend”, schrijft de Hazestelg. Fans vermoeden dat de grote dag nu echt dichtbij is en dat de ceremonie misschien wel plaatsvindt in het mooie Portugal, waar de foto’s zijn gemaakt.

Powerkoppel

De 26-jarige zangeres werd ruim drie jaar geleden verliefd op Erik en nog altijd viert de liefde hoogtij bij hen. Met Erik aan haar zijde heeft Roxeanne het gevoel dat ze de wereld aankan. Samen met hun zoontje Fender (1) vormen ze een gelukkige drie-eenheid. Niet alleen in hun privéleven zijn Roxeanne en Erik goed op elkaar ingespeeld, ook zakelijk werken ze samen in Roxeanne’s bedrijf Dochter Dre. Iets dat broer André en Monique in het begin ook deden. Monique deed André’s management, maar al snel leidde dat tot botsingen. Daarop besloten ze werk en privé gescheiden te houden.

Lees ook

Zoontje Roxeanne Hazes deelt kusjes uit en de beelden zijn té schattig



Uitstel, maar geen afstel

Roxeanne en Erik lukt dit wel al bijna drie jaar. Een huwelijk zit er dan ook aan te komen: anderhalf jaar geleden vroeg Erik haar om zijn vrouw te worden. Maar door de geboorte van Fender en het produceren van een nieuw, succesvol album stelde de zangeres hun huwelijk uit. Van uitstel komt echter zeker geen afstel!

Dit bericht bekijken op Instagram I’m going to marry my best friend. ❤️ Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 27 Okt 2019 om 9:20 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram