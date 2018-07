Gaaf: Roxeanne Hazes deelt uniek en bijzonder geboortekaartje op Instagram

Roxeanne Hazes en Erik Zwennes hebben het geboortekaartje van hun pasgeboren zoontje Fender gedeeld. De kersverse ouders hebben gekozen voor een bijzondere naam, en daarom ook voor een bijzonder geboortekaartje.

Surfpunk flyer

‘Fender vroeg en kreeg een surfpunk flyer,’ schrijft Roxeanne op Instagram. Het geboortekaartje is heel kleurrijk en stoer, en doet niet onder voor een knallende artiestenposter – hang ‘m op de gevel van Paradiso en het loopt storm bij de kassa.

Bescheiden boy

Op het kaartje is te lezen dat Fender, die vernoemd is naar een beroemd Amerikaans gitaarmerk, om 05:49 uur ter wereld kwam. Hij mat 52 centimeter en woog 3380 gram.

Emotionele rollercoaster

De Hazes-telg laat weten dat ze de afgelopen week in een emotionele rollercoaster heeft gezeten. “Het gevoel van opeens moeder zijn is overweldigend en zelfs dat is een understatement. De eerste dagen amper doorgehad dat de wereld gewoon doorgaat met draaien, want alleen onze wereld bestaat even voor mij”, schrijft ze. “Ik huil zoveel, want de gedachte dat onze zoon straks groter wordt en niet meer klein, hulpeloos en alleen maar onze liefde nodig heeft wil ik niet beseffen. Dit overtreft alles wat er ooit in mijn leven is gebeurd.”

