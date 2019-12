Roxeanne Hazes gaat op mega romantische date

Roxeanne Hazes is al een tijdje samen met haar grote liefde Erik Zwennes maar dat betekent niet dat de twee minder van elkaar genieten. Ze bedenken nog steeds de allerleukste dates voor elkaar en dit weekend was Erik aan de beurt.

Hij bedacht een geweldige date voor de twee op het eiland Pampus. Hierop ligt een oud fort dat nu is omgebouwd tot een restaurant. De twee hebben daar heerlijk genoten van een dinertje.

Boot

Op haar instagram deelt de zangeres een kiekje van de twee op de boot op weg naar Pampus. Onder de foto schrijft ze; “Mijn alles en ik regelen zo nu en dan dates voor elkaar, wat we tot de laatste seconde geheim houden. We zijn onderweg met een grote boot naar Pampus, om te eten op en rond het fort. @erikzwennes Jij bent de beste in dates verzinnen.”

Powerkoppel

De 26-jarige zangeres werd ruim drie jaar geleden verliefd op Erik en nog altijd viert de liefde hoogtij bij hen. Met Erik aan haar zijde heeft Roxeanne het gevoel dat ze de wereld aankan. Samen met hun zoontje Fender (1) vormen ze een gelukkige drie-eenheid. Niet alleen in hun privéleven zijn Roxeanne en Erik goed op elkaar ingespeeld, ook zakelijk werken ze samen in Roxeanne’s bedrijf Dochter Dre. Iets dat broer André en Monique in het begin ook deden. Monique deed André’s management, maar al snel leidde dat tot botsingen. Daarop besloten ze werk en privé gescheiden te houden.

