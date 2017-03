Roxeanne Hazes: ‘Die borstvergroting was een cadeau aan mezelf!’

Achter de kassa of drie keer per dag optreden op een braderie?

‘Het afgelopen jaar heb ik me in de studio uit de naad gewerkt aan mijn plaat die in mei uitkomt. Niet alleen mocht ik de mooiste muziek maken, ik heb mezelf in die periode ook leren kennen. Tot voor kort zong ik vooral nummers van mijn vader. Dat was een eer om te doen, maar ik denk dat ik veel stappen heb gemaakt door elke dag in de studio te zitten en mijn eigen muziek te bedenken. Sinds ik op mijn veer- tiende begon met zingen, ben ik kritisch op mezelf en nerveus over mijn eigen kunnen. In plaats van te kijken naar wat ik niet kan, focus ik nu op waar ik wél goed in ben: laag, bijna mannelijk zingen, bijvoorbeeld. Ik doe wat ik leuk vind en laat me daarbij minder leiden door wat succesvol zou kun- nen zijn. Ik sta liever nog honderd keer op Lowlands met een undergroundbandje of op een braderie dan dat ik in m’n eentje het Ziggo Dome vul. Zoiets zou mooi meege- nomen zijn, maar het is geen doel op zich.’

Een kast vol H&M-etjes of tien designerstukken?

‘Ik ben niet van de designerkleding, vaak is het niet eens mooi. Het is ook niet

voor mijn lichaam gemaakt. Ik heb geen confectiemaat. Op m’n zestiende vond ik dat ontzettend moeilijk, maar nu denk ik: ik kom hier niet als model, ik kom gewoon zingen. Ik vind het leuk om te winkelen bij Zara, H&M of Primark. Gewone winkels met betaalbare kleding. Ik ga echt geen tachtig euro neerleggen voor een shirtje. Dat vind ik zonde, helemaal omdat ik een slechte wasser ben. Alles wat ik in de machine stop, komt er drie maten kleiner uit. Sowieso ben ik niet materialistisch ingesteld. Zo ben ik ook opgevoed door mijn vader. Hij heeft in zijn jeugd echt armoede gekend, wat hij ons tot vervelens toe uitlegde:‘Rox, het gaat niet overal zoals bij ons thuis.’Zijn levenslessen hadden resultaat, want ik speelde net zo lief bij mijn buurmeisjes die een volgekleurd kleurboek hadden, als bij ons thuis met de nieuwste spelcomputer.” Je hoofd kaalscheren of in één klap 25 kilo aankomen?

‘Toen ik jonger was, verfde ik mijn haar constant in alle kleuren van de regenboog. Dat is niet goed geweest, daarom draag ik tegenwoordig haarstukjes en als ik optreed een pruik: m’n roze is mijn favoriet. Mijn hoofd kaalscheren zou ik dus niet erg vinden, maar 25 kilo aankomen wel. Ik heb ongeveer alle dieten gevolgd die er bestaan. Het gekste was het shake-dieet: ik stond tollend op mijn benen bij optredens, dat raad ik iedereen af. De laatste drie jaar heb ik hard gewerkt om op een gezonde manier tien kilo kwijt te raken, wat is gelukt. Desondanks blijft het een strijd om op gewicht te blijven: ik ben net op vakantie geweest met mijn vriend en dat merk ik meteen aan mijn broeken. Omdat de concerten van Holland zingt Hazes eraan komen, let ik nu even op: minder snacken en vaker sporten, al haat ik mezelf echt als ik op zo’n loopband sta.’ Je stem kwijt bij Holland zingt Hazes of een hoofd vol botox?

'Twee jaar geleden ben ik mijn stem bij Holland zingt Hazes kwijtgeraakt. Dat wil ik nooit meer meemaken, dus ik kies voor een hoofd vol botox. Ik ben daar ook niet op tegen. Op je 24e botox laten inspuiten gaat misschien wat ver, maar ik laat geregeld llers injecteren in m'n lippen. Ik vind dat mooi en praat er openlijk over op social media, want ik wil dat mensen weten wat de mogelijkheden op dat gebied zijn. Hetzelfde geldt voor de borstvergroting. Die ik vier jaar geleden heb laten doen. Ik ben altijd al ink geweest, maar ik had geen borsten. Dat zag er vreemd uit. Mijn borstvergroting was daarom een van mijn mooiste cadeaus. Ze zien er natuurlijk uit, ze voelen natuurlijk en ze hangen zelfs een beetje. Ik zou het morgen zo weer doen.'