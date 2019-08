Roxeanne Hazes dag na Pride: ‘Kunnen we alsjeblieft altijd zo lief voor elkaar zijn?’

Roxeanne Hazes heeft gisteren tijdens de Canal Parade de ‘meest fantastische dag’ gehad. Op Instagram roept ze haar volgers op ‘altijd zo lief voor elkaar te zijn’.

‘Kunnen we alsjeblieft ALTIJD zo lief voor elkaar zijn en elkaar gewoon accepteren zoals we zijn? En daar niet perse een jaar op hoeven te wachten totdat we weer kunnen zeggen: “Ach ja, vandaag mag het.”’, schrijft de zangeres op Instagram. ‘Dat we gewoon eens zeggen over twee zoenende mannen/vrouwen op straat: “Wat heerlijk dat wij mogen meegenieten van iets dat de wereld vaak mist: LIEFDE!” En dat we ieders keuze accepteren en omarmen dat we dapper durven te zijn?’

Haar boodschap sluit ze kort maar krachtig af. ‘I loved the shit out of gisteren’.

Bron: Instagram | Beeld: ANP, Instagram