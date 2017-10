Roxeanne Hazes bijt fel van zich af na kritiek op haar lichaam

Roxeanne Hazes slaat keihard terug nadat ze kritiek heeft gekregen op haar lichaam in bikini. De zangeres geeft een briljante, eerlijke reactie.

Lees ook: Roxeanne over André: ‘Hij en zijn gezin willen geen contact’

Negatieve reactie

De BN’er geniet op dit moment van een zonovergoten vakantie op Tenerife met haar verloofde Erik. Ze plaatste een kiekje in bikini. Eén van haar volgers vond het nodig om daar negatief op te reageren. “Dit is toch geen gezicht!! Ik ga niet in bikini maar kan jij toch ook beter niet doen!!!”, luidt de reactie.

Goed in je vel

Roxeanne laat het er niet bij zitten en slaat terug. “Oei, wat jammer dit. Dat noem je ‘goed in je vel zitten’, met welke maat dan ook,” schrijft de zangeres. “Ik ben blij met dit lichaam, net zoals ALLE meiden, flink of slank, blij moeten zijn met een maatje meer of minder.” Roxeanne hoopt dat er binnenkort kindjes in haar lichaam mogen groeien. “Hoe kun je daar niet blij mee zijn.”

Steunberichten

De zangeres krijgt enorm veel steun na de ongezouten mening. Roxeanne’s reactie wordt meer dan duizend keer leuk gevonden en ze krijgt veel lieve berichten.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Peter Smulders