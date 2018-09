In juli bracht Roxeanne Hazes haar eerste kindje ter wereld en sindsdien worden we getrakteerd op het ene na het andere schattige kiekje van de kleine Fender. Zo heeft ze afgelopen weekend een foto gedeeld waarop te zien is hoe ze met haar zoon in bad zit, maar dat kunnen niet al haar volgers waarderen.

‘Night night’, schrijft de zangeres bij het kiekje waarop haar zoontje tegen haar aanzit in bad. Fender lacht van oor tot oor en geniet duidelijk van dit intieme moment met Roxeanne. ‘Wat een vrolijk snoetje!’, luidt dan ook een van de reacties. ‘Moederschap pur sang.’

Kritiek

Toch reageert niet iedereen met lovende woorden onder de foto, voornamelijk omdat de borsten van Roxeanne deels te zien zijn. ‘Duidelijk vraag om aandacht. Draait deze foto om je zoon of om jou?’, schrijft iemand. Een ander: ‘Alles voor de likes…’

Ali B

Roxeanne is niet de enige die kritiek krijgt op een intieme foto met haar kleine spruit; afgelopen week maakte Ali B hetzelfde mee. De rapper deelde vol trots een douchefoto met de pasgeboren Nouri, maar werd bovendien overspoeld met negatieve reacties.

