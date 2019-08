Roxeanne Hazes voor het eerst openhartig over hoe én waarom ze zoveel afviel

Het gewicht van Roxeanne Hazes houdt haar volgers al tijden bezig. Bij iedere foto die ze deelt, wordt ze bekritiseerd (want ‘te dik’ of ‘te veel afgevallen’) of juist overladen met complimenten (‘wat zie je er goed uit na je gewichtsverlies’). Daar wilde de zangeres, die dit weekend in haar bijna-blootje als nooit tevoren straalde tijdens de Canal Parade in Amsterdam, voor het eerst iets over kwijt…

De struggle van elke nieuwe moeder

De 26-jarige Roxeanne beviel op 10 juli 2018 van haar eerste kindje, zoontje Fender. Ze liet geregeld weten dat ze het moeilijk vond om de zwangerschapskilo’s kwijt te raken. Inmiddels zit ze naar eigen zeggen beter in haar vel dan ooit tevoren. Gisteren deelde de zangeres een foto op Instagram met de tekst: “Hey, mooie jij, wil je even de tijd nemen om mijn insta stories te bekijken? #bodypositivity”. In haar Stories vertelt ze uitgebreid wat ze gedaan heeft om af te vallen.

Gezondheid stond voorop

Om te beginnen benadrukt ze dat ze zichzelf ook voller prachtig vond en dat ‘slanker zijn’ niet de hoofdreden was om af te vallen. “Ik doe het in mijn geval vanwege mijn gezondheid, omdat ik niet meer lekker in mijn vel zat, niet meer mijn bed uit wilde komen, ik vocht vasthield en mijn cholesterol veel te hoog was.”

Alles voor Fender

Daarnaast was ook zoontje Fender een belangrijke reden. “De laatste tijd was ik erg vaak moe en had ik geen energie. En ik ben ook mama en ik wil gewoon lekker achter m’n kindje aan kunnen rennen. Ik wil een mama zijn die ook een soms drukke Fender gewoon kan hebben. Ik merkte dat m’n lontje wat korter werd en ik was gewoon even niet ‘daar'”, aldus Rox in haar reeks video’s.

‘Ik sport héél veel’

“Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn oude sporttrainer opgebeld en gezegd dat er echt wat moest gebeuren. ‘Ik vind het verschrikkelijk, maar we gaan dit doen'”, vertelde ze hem. En zo geschiedde. “Ik sport veel. Heel veel. Als in: ook op vakantie, hardlopen en dat soort dingen. Het vele trainen noemt Roxeanne ‘verschrikkelijk’, maar tegelijkertijd voelt ze zich dankzij een nieuwe mindset stukken beter en bovenal relaxter.

‘Val niet op eigen houtje af’

Ook paste Rox met hulp van een diëtiste haar voedingspatroon aan. De jonge moeder vervolgt: “Snel veel afvallen is ongezond, diëten is altijd slecht. Doe dat zeker niet op eigen houtje, schakel hulp in. Net als ik. Mijn diëtiste helpt me met voeding, supplementen en tekorten. Mijn vitamine D was bijvoorbeeld laag en ik hield veel vocht vast.”

Nieuwe levensstijl

“Door dit allemaal te doen, is het een leefstijl geworden”, aldus de zangeres. “Ik sport nog steeds heel veel en ik eet heel erg gezond.” Hoe ze dat volhoudt? Onder meer door zichzelf één keer per week een cheat-dag te gunnen. “Dan eet ik echt alles wat ik lekker vindt en geloof me, ik hou echt van zúlke slechte dingen”.

Geen slanke, maar gezonde Rox

“Mijn diëtiste helpt mij om de beste versie van mezelf te zijn. En dat is een gezonde Rox en niet per se een slanke Rox. Ik ben bevallen van een kind en ik heb ook striae en ik heb ook een buikje. Echt, omarm het”, spreekt ze andere moeders aan die mogelijk worstelen met dezelfde issues.

Dit bericht bekijken op Instagram 🌈BONNIE & PRIDE.❤️ Zoveel skittie.✌🏻 Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 3 Aug 2019 om 3:11 (PDT)

Bron: Instagram | Beeld: ANP