De zangeres schrijft onder andere in haar bericht: “Wat ben ik dankbaar voor alles wat ik de afgelopen tijd mag voelen, ervaren en delen. Ups & downs, verdriet en plezier. Om de beste versie van mezelf te worden, moeten oude wonden soms weer even opengereten worden. Iets wat ik in het verleden als ‘eng’ gezien zou hebben, helpt me nu om te groeien.”

Zelfontwikkeling

Ook laat ze weten dat ze er nog lang niet is. Ze weet nog altijd niet zo goed wie ze precies is en wat ze wil, maar ze kan eindelijk zeggen: “Who gives a f*ck?”

Verder is ze ook blij dat ze haar persoonlijke verhalen kan delen met haar fans: “Tijdens mijn shows krijg ik zoveel liefde van jullie terug, zoveel verhalen naderhand, die ik meeneem in mijn hart en waar ik me in herken, net zoals jullie je herkennen in mijn verhaal. En dan besef ik me maar al te goed dat ik het allermooiste beroep heb en het mooiste publiek voor me staat.”

Mental breakdown

Deze week liet Roxeanne nog weten in de talkshow Ladies Night op Net5 dat ze onlangs nog een mental breakdown heeft gehad. Dit had onder andere te maken met de ruzie met haar broertje André, zo legt ze uit. ”Ik weet voor mezelf wat het triggerde. Het heeft er wel mee te maken dat je constant geconfronteerd wordt met mensen in je leven waar jij geen onderdeel van bent en dat is al pijnlijk genoeg,” vertelt ze openhartig. Haar hele onthulling is in de video hieronder terug te zien.