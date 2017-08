Roxeanne over André: ‘Hij en zijn gezin willen geen contact’

Roxeanne Hazes doet geen moeite meer om het leven van haar broertje André bij te houden. ‘In het begin volgde ik alles. Maar wat heb ik eraan?’ vraagt de zangeres zich af in de Volkskrant.

Neefje

‘Mensen vroegen me: maar mis je dat kind dan niet, je neefje? Nee, want ik heb hem nooit gezien,’ zegt Roxeanne resoluut. ‘Ik vind het jammer, dat wel. Voor mij helpt het dat ik nu zo gelukkig ben met Erik. De slechte dingen komen niet meer in mijn auraatje.’

Loslaten

Roxeanne en André praten al lange tijd niet meer met elkaar. De twee hebben naar eigen zeggen geen ruzie maar tot een verzoening is het nog niet gekomen. ‘Ik heb hem moeten loslaten, het allermoeilijkste wat er bestaat. Ik ben er niet meer elke dag verdrietig over, want dat heeft geen zin. Hij en zijn gezin willen geen contact. Denk ik.’

Geen gehoor

De zangeres hield André tot dusver nog wel op de hoogte van de gebeurtenissen binnen de familie. ‘Ik heb ze altijd op de hoogte proberen te houden, van het aanzoek, van het feit dat het met mama niet goed ging. Ik heb het hem laten weten, maar kreeg geen antwoord,’ aldus Roxeanne. ‘Mama heeft een paar keer geprobeerd te bellen, maar hij hing op. Ik ga me niet meer gek laten maken, ook niet door mijn broertje.’

