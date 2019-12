Rossana Kluivert in zak en as na ‘Opgelicht?!’: ‘Slapen gaat niet meer’

Rossana Kluivert zit sinds de uitzending van Opgelicht?!, waarin vorige week aandacht werd besteed aan mogelijke misstanden binnen haar organisatie Dog Rescue Center Curaçao, in zak en as. Ze kan amper meer slapen, zo vertelt ze maandag in ‘De Telegraaf’.

Rossana en team in tranen

“In het begin was er ongeloof. Daarna verdriet, alsof je geen adem meer kunt krijgen. Slapen gaat niet meer. Ik heb de hele nacht gehuild, onze vrijwilligers huilen”, aldus Rossana. “We waren zoiets moois aan het opbouwen. Nu ben ik vooral boos.” Volgens haar klopt er niets van het hele verhaal dat Opgelicht?! schetst en zijn de tv-makers zelf ‘opgelicht’.

‘Jaap Jongbloed valt flauw’

Rossana wil nu dat het programma gaat rectificeren. Als het aan haar ligt komt presentator Jaap Jongbloed zelf langs om alles door te nemen. “Dan zal ik hem bij elke scène uitleggen hoe die tot stand is gekomen. Ik denk dat hij flauwvalt als hij ziet wat er allemaal niet klopt van de uitzending. Als hij niet bereid is om met mij om de tafel te gaan zitten, vind ik het een laf persoon. Onze naam moet gezuiverd worden.”

Donateurs

Opgelicht?! sprak op Curaçao met vrijwilligers en dierenartsen die zich eveneens voor de honden op het eiland inzetten. Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het opvangcentrum van Kluivert zich op het eiland bevindt. Ook kwam in het programma naar voren dat Kluivert veel minder honden heeft verzorgd dan ze zelf beweert, en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro’s aan marketingkosten heeft betaald en een winkelpand huurt. Kijkers waren geschokt na het zien van de bevindingen van het programma.

‘Makers onzorgvuldig’

Rossana verwijt de programmamakers onzorgvuldigheid en een gebrek aan het bieden van weerwoord. Ze vond het onbegrijpelijk dat ze niet in de studio mocht reageren op de aantijgingen en onthullingen die volgens haar grotendeels worden verspreid door een organisatie met wie ze de samenwerking heeft beëindigd.

