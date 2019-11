Rossana Kluivert onder vuur na schokkende reportage over hondenopvang in ‘Opgelicht?!’

Kijkers laten geen spaan heel van Rossana Kluivert nadat ‘Opgelicht?!’ (AVROTROS) haar stichting voor zwerfhonden op Curaçao ging onderzoeken. Het center zou helemaal niet aanwezig zijn en het gedoneerde geld zou grotendeels aan marketing zijn uitgegeven in plaats van aan zielige hondjes.

Kijkers zwaar teleurgesteld

Ruim 1,1 miljoen mensen zagen dinsdag op NPO 1 hoe Opgelicht?! vraagtekens zette bij het uitgegeven donatiegeld van Rossana’s zwerfhonden-stichting op Curaçao. Ook het bestaan van haar Kluivert Dog Rescue Center werd in twijfel getrokken. Kijkers zijn zwaar teleurgesteld in de vrouw van Patrick Kluivert en noemen haar zelfs een oplichter.

De tekst gaat verder onder de tweets:

Wat erg van de Kluivert dog rescue centre, wat valt die Rosanna door de mand zeg, bah!! #opgelicht — Inge (@IngesDepartment) November 26, 2019

Ongelooflijk en tevens verdrietig tegelijk wat er nu onthuld wordt bij #opgelicht Mocht dit onderzoek inderdaad op waarheid berusten dan hoop ik echt dat hier een vervolging op zal volgen #rosannakluivert @DierenLot — ladysparta (@ladysparta2) November 26, 2019

Dit is fucking niet oke he.#rosannakluivert #opgelicht — carmen vd linden (@Carli2005Vd) November 26, 2019

In haast elk fragment dat ze in beeld komt, vertelt ze een leugen. #RosannaKluivert — t850x (@t850x) November 26, 2019

#opgelicht #rosannakluivert wat zijn ze allemaal aan het doen. Heel veel plannen en praten maar uitvoeren ho maar. De grote vraag blijft, waar is al dat geld? Hier lusten de honden geen brood van .SCHANDALIG! @KluivertRossana #fantasiewereld — Jan Smit (@JantjeSmit) November 26, 2019

Gaat lekker met de Rosanna Kluivert stichting, fijne advocaat heeft ze ook. #opgelicht — Paul Meijer 🇳🇱 (@PCIMeijer) November 26, 2019

Je laat je advocaat mensen bedreigen door hun werkgever lastig te vallen omdat ze kritisch zijn op je stichting. Lachwekkende familie blijft Kluivert. #opgelicht — Rens (@Voetbalisgeloo1) November 26, 2019

#kruidvat#opgelicht mijn kersttrui en pyama van #kluivert gaan morgen retour. Deze kleding is besmet. — De Hondenfotograaf Nijmegen (@hondfotograaf) November 26, 2019

Toch zetten sommigen juist vraagtekens bij het programma Opgelicht?!:

Gisteren had Opgelicht?! een item over het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao. Ook DierenLot leek zich daarin tegen KDRC te keren maar neemt het nu juist voor de organisatie op. Ik begin mijn vraagtekens te krijgen bij de integriteit van de reportage… https://t.co/NuMJxfHfsp — Rob Goossens (@GoosR) November 27, 2019

Sommige details uit Opgelicht?! waren overigens nieuw. Tegelijkertijd waren sommige details ook weggelaten. En waarom heeft de uitzending bijvoorbeeld alleen een confrontatie met Kluivert getoond, en niet de schriftelijke antwoorden op een serie van meer dan 40 gestelde vragen? — Rob Goossens (@GoosR) November 27, 2019

Sorry, maar dit opgezet tegen kluivert, deze mensen die geïnterviewd zijn hebben namelijk opgelicht ingeschakeld omdat ze geen concurent willen — Pascal Munniks (@p_munniks036) November 26, 2019

Waarom is @opgelicht zo mild over die Kluivert Stichting? Ieder ander die dit flikte zou de grond in geboord zijn. https://t.co/VZxOCuvLoZ — Antoinet (@Aasje) November 26, 2019

Wat is er aan de hand?

Voor wie de uitzending nog moet kijken, klinkt dit waarschijnlijk erg vaag allemaal. Je kunt alles hier (vanaf minuut 19.20) terugkijken. Even een korte uitleg: de programmamakers gingen naar het eiland om daar met andere stichtingen, vrijwilligers, dierenartsen en mensen die om hulp bij Kluivert hebben gevraagd te praten. Volgens hen heeft Rossana’s stichting helemaal geen ‘duizenden’ zwerfhonden geholpen, maar bleef het ‘kleinschalig’ met enkele tientallen honden. Ook was het zogenoemde Kluivert Dog Rescue Center dat op het eiland gebouwd zou worden en waarvoor onder meer Gamma Nederland een grote donatie deed, nog nergens te vinden. Daarnaast zou haar stichting ‘meer geld uitgegeven hebben aan marketing dan aan voer en verzorging van honden’ (€45.000). Kortom: kijkers vroegen zich af wat er nu met hun donatiegeld is gebeurd.

Lees ook

Reactie Rossana Kluivert

Volgens Rossana mocht ze van de Opgelicht?!-redactie geen weerwoord geven, de makers zeggen juist van wel. Hoe dan ook mocht Rossana maandag al haar verhaal doen bij RTL Boulevard. Daar reageerde ze als volgt: “We zijn met veertig vrijwilligers aan het werk. Er komen elke dag dozen met puppy’s. Dit kun je de honden op het eiland niet aandoen.” Hiermee zegt ze dus dat het center inmiddels wél open is. Opgelicht?! wist op het eiland slechts twee vrijwilligers op te sporen, maar zij wilden niet voor de camera reageren. Wel lieten zij weten dat er tot nu toe weinig is gebeurd. In Boulevard vervolgde Rossana nog: “Uiteindelijk ligt het hele geldverhaal bij Dierenlot. Op het eiland bestaan meerdere stichtingen. Helaas zijn er malafide mensen die niet op mij zitten te wachten.” Rossana noemt de reportage van Opgelicht?! ‘karaktermoord’.

Rossana’s verweer in RTL Boulevard:

Drie dagen geleden plaatste Rossana op Instagram ‘dat het nu allemaal écht gaat gebeuren’:

