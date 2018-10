Haha: Ross uit Friends heeft een dief als look-a-like en wil zijn onschuld bewijzen

Wat als je een bekend persoon bent en je een look-a-like met grijpgrage handjes hebt? Het overkwam David Schwimmer, beter bekend als Ross uit Friends. Er ging een opsporingsbericht de deur uit van een persoon die wel héél veel op de acteur lijkt.

Guilty until proven innocence

In het opsporingsbericht is te zien hoe een dief boodschappen uit een Britse supermarkt jat. En we kennen allemaal het Amerikaanse rechtssysteem: you’re guilty until proven innocence. Dus twijfelde Schwimmer geen moment en besloot hij direct zijn onschuld te bewijzen.

It wasn’t me

Dat deed-ie op een bijzonder humoristische wijze. Hij nam een filmpje op, waarin hij de diefstal nabootst, met als onderschrift: “Ik was in New York. Ik was het niet.” Het zou zo een scène uit Friends kunnen zijn.

Viral

Vanwege de bizarre gelijkenis tussen de dief en David Schwimmer ging het opsporingsbericht al snel viral. Bekijk het verschil én Davids briljante reactie hieronder.

