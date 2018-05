Roseanne helpt eigen sitcom om zeep: ontslagen na racistische tweet

Eind maart verscheen na lang wachten (en twintig jaar na de laatste aflevering) éindelijk de reboot van de ooit immens populaire sitcom Roseanne. En wat bleek? De familie Connor was nog minstens zo populair als in de 80’s en 90’s. Er werd dan ook direct een tweede seizoen aangekondigd, maar nu heeft hoofdrolspeelster Roseanne Barr eigenhandig het grote succes om zeep geholpen…

Omstreden tweet

Nadat de actrice een (heel erg) racistische tweet verstuurde, kreeg ze de volle laag van, nou ja, zo’n beetje iedereen. In het omstreden bericht viel Roseanne, een die hard Trump-aanhanger, de voormalig adviseur Valerie Jarrett van oud-president Barack Obama aan. Ze maakte een toespeling op de religie en afkomst van Jarrett, die Afro-Amerikaans en moslima is. “Muslim brotherhood & Planet of the Apes hebben een baby gemaakt: VJ”, doelend op de initialen van Jarrett. Toen daarop meerdere reacties van volgers verschenen die zich afvroegen of dat niet een béétje racistisch was, tweette ze: “Moslims zijn GEEN ras”.

Kettingreactie

Hoewel Roseanne niet lang daarna haar excuses aanbood via opnieuw een tweet en aankondigde te zullen stoppen met Twitter, leek het kwaad al geschiet. Er volgde een kettingreactie. Als eerste liet Wanda Sykes, adviserend producent van de sitcom, weten per direct weg te gaan bij de show. Vervolgens gebeurde het ergste wat kon gebeuren; zender ABC liet weten Roseanne onmiddellijk te ontslaan en cancelde het eerder aangekondigde tweede seizoen van de serie. “Roseanne’s Twitter-verklaring is afschuwelijk, weerzinwekkend en in strijd met onze waarden, en we hebben besloten om haar show te annuleren”, aldus ABC Entertainment-topman Channing Dungey in een verklaring. Het bedrijf ViaCom, dat zorgt voor het uitzenden van alle oude Roseanne-afleveringen, heeft laten weten ook de originele reeks van televisie te halen. Als klap op de vuurpijl is de actrice op straat gezet door haar eigen management ICM Partners.

Honderden mensen zijn hun baan kwijt

Het ontslag van Roseanne en het stoppen van de serie, waarvan afgelopen week de laatste aflevering van het eerste nieuwe seizoen te zien was, heeft grote gevolgen voor een enorme groep mensen. Zo zijn collega-acteurs van Barr en de vele mensen die achter de schermen aan de productie werken nu in één klap hun baan kwijt. Meerdere castleden hebben inmiddels teleurgesteld gereageerd op de allesverwoestende acties van hun collega. Diverse andere Hollywoodsterren hebben de actrice de rug toegekeerd en juichen het besluit van ABC om te show te stoppen toe.

‘Heb geen medelijden’

In een nieuw bericht op Twitter schrijft Roseanne: “Heb geen medelijden met mij, jongens! Ik wil me verontschuldigen voor de honderden mensen en geweldige (liberale) schrijvers en getalenteerde acteurs die hun baan verloren vanwege mijn stomme tweet”, twitterde ze. Ze voegt eraan toe dat ze vrijdag extra toelichting geeft in een podcast van acteur Joe Rogan.

