Rose Bertram openhartig over haar vriendschap met de Kardashians

Rose Bertram heeft afgelopen dinsdag haar eerste kookboek gelanceerd, Chubby in Shape. Ter ere daarvan gaf het Belgische model een interview aan Grazia, waarin ze vertelt over haar leven en vriendschap met de Kardashians.

Rose heeft al bijna zes jaar een relatie met voetballer Gregory van der Wiel en samen hebben ze een dochtertje, Naleya. Het jonge gezin woont nu sinds kort in Los Angeles en was dan ook een van de gasten op de verjaardag van True, de dochter van Khloé Kardashian.

L.A.

“Khloé en ik kennen elkaar goed, omdat ik meerdere campagnes heb gedaan voor haar jeansmerk Good American. We hebben regelmatig contact en toen zei ze: ‘Je woont nu in L.A., waarom kom je niet naar True’s verjaardag?’”, vertelt Rose. Zo gezegd, zo gedaan.

Spannend

Maar het 24-jarige model was best een beetje zenuwachtig. “Ik vond het best spannend, want je komt niet zomaar op een verjaardag, het zijn wel de Kardashians, dus wat moest ik aantrekken? Je moet daar bij binnenkomst ook papieren tekenen, omdat ze filmen voor hun serie. Ik ben totaal niet starstruck of iemand die vraagt: ‘Kunnen we even een foto maken?’ Ik zie hen als normale mensen, net als wij.”

Awkward

Rose is lekker nuchter gebleven en vindt de lifestyle van de Kardashians ‘vrij normaal’. “Toen ik in Europa woonde, was deze hele levensstijl ook buiten mijn league. Ik kom niet uit een rijke familie en ben ook niet in Hollywood geboren met een bekende naam. Zij zijn totaal anders opgegroeid, maar ondanks dat zijn ze vrij normaal en heel toegankelijk.”

Ze had ook nog een awkward moment met Kylie Jenner, vertelt ze aan Grazia. “Ik zat met Naleya in een ballenbak toen Kylie met Stormi naar me toekwam en zei: ‘Hi, dit is Stormi’, waarop ik zei: ‘Hey, dit is Naleya.’ Een beetje awkward was het wel, want ik wist natuurlijk wel wie zij waren.”

Een klik

Daarnaast heeft ze Kim ook al een paar keer ontmoet. “Ik was erbij toen zij werd overvallen in Parijs. (…) En het feestje was bij Kourtney thuis, dus daar praat je dan ook even mee. Ze was heel lief en aardig. Ik denk dat het zo goed met Khloé klikt, omdat ze ziet dat ik heel normaal tegen haar doe.”

Chubby in shape

Afgelopen dinsdag lanceerde Rose haar eerste kookboek, Chubby in Shape. De basis van het kookboek is ‘meal prepping’, oftewel één keer koken en daarvan drie keer kunnen eten. In het boek staan allemaal makkelijke en gezonde maaltijden, die overigens erg lekker zijn volgens Rose.

