Da’s nog eens een verrassing: Ronnie Flex wordt vader

Ronnie Flex (26) wordt vader. Dat heeft de rapper zojuist op zijn Instagramaccount bekendgemaakt.

Zes maanden

‘Ik heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is,’ zo schrijft Ronnie bij een foto van een 3D-echo, waarop staat dat-ie op 3 oktober gemaakt is in de 27e week van de zwangerschap. ‘Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al super veel van je. Ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom. We wachten op je… chosen one.’

Privacy

Ronnie maakt niet bekend wie de moeder is en vraagt in zijn post expliciet om haar met rust te laten. ‘Ik wil iedereen vragen om de privacy van mijn baby mama te respecteren. Ik doe voor de rest ook geen interviews of statements hierover.’

Wordt Famke een mamke?

In de reacties onder de post gaat het meteen los. Velen denken dat Ronnies nieuwe vermeende vlam, zangeres Famke Louise (19), de toekomstige moeder is. Ook wordt er gedacht dat een ex van Ronnie die baby mama moet zijn. Hoewel de echo behoorlijk echt lijkt, hebben anderen toch nog hun twijfels aan het verhaal en denken zij aan een stunt rondom een nieuw nummer. Eerder deed Ronnie alsof hij getrouwd was, maar dat bleek in scène te zijn gezet voor een videoclip.

