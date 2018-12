Het ultieme kerstcadeau: Ronnie Flex papa geworden van dochtertje

Waar we na de meeste zwangerschapsaankondigingen vaak nog een half jaar kunnen uitkijken naar de komst van de baby, hadden we bij die van rapper Ronnie Flex nauwelijks tijd om met onze ogen te knipperen. Krap anderhalve maand na zijn grote onthulling laat Ronnie vandaag weten dat hij papa is geworden van een dochtertje.

Naam

De rapper maakt het mooie nieuws bekend via Instagram, waarop hij een prachtige foto van zichzelf met het kindje heeft gedeeld. Ook onthult hij de naam van het kleine meisje: Nori Dua Plasschaert, vernoemd naar Ronnie’s derde studio-album NORI, dat eerder dit jaar verscheen (en misschien ook wel naar hitmachine Dua Lipa?).

Vers van de pers

Bij de foto waarop hij zijn dochter vasthoudt, schrijft de Drank & Drugs-zanger: ‘De grootste liefde ooit. Eindelijk ben je hier. Nori Dua Plasschaert’. Ook deelt hij lieve woorden voor de kersverse moeder: ‘Dank je, dj Wef’. Wanneer Nori exact is geboren, houdt Ronnie privé, maar dat moet haast wel ergens in de afgelopen 24 uur geweest zijn. In de Instagram Stories van dj Wef is te zien dat zij gisteren nog boodschappen deed en een kerstboom(pje) optuigde.

‘Zwaar welkom’

Het is voor de 26-jarige Flex zijn eerste kindje, die momenteel niet met de moeder, maar met zangeres Famke Louise een setje vormt. Eind oktober liet hij weten vader te worden. ‘Heb dit even voor mezelf gehouden, omdat de situatie best wel complex is’, schreef hij bij een echofoto. ‘Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al superveel van je. En ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom’, aldus de rapper destijds.

