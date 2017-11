Ron Boszhard schreef brief naar makers WIDM

Ron Boszhard heeft de makers van Wie is de mol? zelf maar benaderd of hij mee mocht doen aan het populaire programma. De presentator zat al tien jaar te wachten op een uitnodiging maar die kwam maar niet, vertelde hij maandag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

‘Het is altijd mijn droom geweest en ik ben al een fan van het eerste uur kan ik je melden’, aldus Ron. ‘Dus ik dacht: ik wil zo graag mee en ik word verdomme nooit gevraagd. Dus ik heb een hele mooie brief gestuurd aan de mensen van het programma zo van: als jullie nog een leuke kandidaat zoeken, denk eens aan me. Als de berg niet naar Mohammed komt, dan komt Mohammed wel naar de berg. En tot mijn verbazing kreeg ik een brief terug en volgde er een gesprek. En dan moet je nog maar afwachten maar ik mocht mee.’

Zaterdagavond werd bekend dat Ron één van de tien kandidaten van het achttiende seizoen is. Het deelnemersveld bestaat verder uit Jan Versteegh, Loes Haverkort, Olcay Gulsen, Simone Weimans, Stine Jensen, Emilio Guzman, Jean-Marc van Tol, Bella Hay en Ruben Hein.

