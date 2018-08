Romy Monteiro: ‘Ik ben vreselijk om mee te werken’

Ze brengt binnenkort haar debuutalbum uit, bereidt zich voor op een solotheatertour, heeft een bruiloft te plannen en dagdroomt hardop over een gezin. Of het niet eens tijd is voor een reflectiemomentje, vroegen we aan Romy Monteiro (25).

Loop je jezelf weleens voorbij?

‘Jaaaaa. Ik ben mezelf al vijf jaar achterna aan het hollen, alleen besef ik dat niet altijd. In mei was bijvoorbeeld de afscheidsweek van Humberto Tan op televisie. Ik had de laatste keer dat ik er was al een cadeau aan hem gegeven, maar op social media zag ik iedereen hem bedanken en foto’s plaatsen. Ik dacht: laat ik eens kijken naar mijn leukste foto bij RTL Late Night. Toen bleek dat ik daar in de afgelopen twee jaar tien keer aan tafel heb gezeten! Fokking veel. Ik probeer te balanceren tussen werken en mezelf niet voorbijlopen. Je wilt toch alles pakken wat je pakken kunt, juist nu. Ik heb nog geen kind, ik ben jong en ik ga ervoor.’

Denk je ’s ochtends als je wakker wordt nooit: vandaag even niet?

‘Jawel, vooral bij grote opdrachten die ik spannend vind. Dan denk ik: dit kan ik niet! Voordat ik het podium op ga, vraag ik me vaak af: waarom doe ik dit? Waarom zit ik niet op een kantoor waar niemand een oordeel velt als je een slechte dag hebt? Als Django een slechte dag heeft op z’n werk, weet ik dat niet als hij dat niet zegt. Heb ik een slechte dag, dan ziet iedereen dat. Maar dan sta ik op dat podium en weet ik weer: oh ja, ik treed op omdat het zo leuk is.’

Je staat volgend jaar in de theaters met je eigen show. Een droom die uitkomt?

‘Absoluut. Op je 25e een eigen theatershow hebben, dat is nog niet voorgekomen. Ik ben me er ook heel erg van bewust hoe bijzonder het is dat Stage Entertainment me dat vertrouwen heeft gegeven. Bijna net zo bijzonder als dat ik de rol kreeg in The Bodyguard. Toen dacht ik ook: wow, huh, waarom ik?’

