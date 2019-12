Romy Monteiro klaar met bodyshaming van ‘te mager’ lichaam

Romy Monteiro is klaar met de negatieve reacties die ze dikwijls krijgt op haar lichaam. De musicalster zou volgens fans ‘te mager’ zijn. Romy slaat terug met een duidelijke boodschap.

‘Wel goed eten, hoor!’

De musicalster, bekend van onder meer haar hoofdrol in de Whitney Houston-voorstelling The Bodyguard, ontvangt regelmatig reacties op sociale media over haar lichaam. Romy is dan ook erg veel afgevallen sinds haar deelname aan The Voice of Holland in 2014, toen ze – even prachtig als nu – wel een stukje voller op het podium stond. Dat ze sinds de talentenacht keihard is gaan werken voor een ander figuur, valt dan ook niet te ontkennen.

De tekst gaat verder onder de foto.

‘Wel goed eten, hoor!’

Deze week deelt Romy een screenshot van een fan die het regelmatig heeft over haar ‘magere’ figuur. “Pff, vind je wel mager hier hoor. Wel goed eten hoor, meis!”, reageert de fan op een foto van een shoot van Romy. Op een foto met koekjes reageert de fan: “Maar je neemt ze niet, ben ik bang.”

Bodyshaming

Romy is allesbehalve blij met opmerkingen als deze. “Ik vind dit dus net zo bodyshaming als: ‘Pff, vind je wel dik hoor, even wat minder eten, meis'”. Ze begrijpt niet waarom deze volger – en veel anderen – dergelijke opmerkingen maakt: “Overigens ziet haar foto eruit als een leuke jonge vrouw met kids. Je denkt dat die beter weet dan online bodyshaming.”

Lees ook

Romy Monteiro is na donkere periode weer gelukkig

Stop met kritiek

De musicalster zegt haar lichaam en eetgewoontes niet te willen verdedigen. “Ook al krijg je die neiging dan dus wel. Bizar toch?”, schrijft ze in haar Instagram Stories. “Zullen we eens stoppen met kritiek naar elkaars lijf? Worden we allemaal mooier van!”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP