Romy Monteiro is na donkere periode weer gelukkig

Musicalster Romy Monteiro is naar eigen zeggen de laatste tijd ontzettend gelukkig. Tijdens het Televizier-gala stond ze al te shinen in de spotlights en nu deelt ze op Instagram de reden van al haar geluk.

Zware periode

Romy heeft er een donkere periode opzitten, laat ze weten. Maar daar komt ze langzaam overheen. “Ik sta me een partij gelukkig te zijn de laatste tijd!!!! Na een donkere periode begin dit jaar naar zonneschijn zien en voelen in alle kleine dingetjes.”, schrijft ze.

Geluk

De reden voor haar geluk is duidelijk: Romy’s nieuwe vriendje. “En dat komt mede door jou, lieve Jasper.”, schrijft ze bij een serie foto’s van hen samen. “Je staat altijd voor me klaar en aan mijn zij, vol liefde en schunnige grapjes. Wou ik even kwijt. Happy post! Want happy girl!”

Beeld: ANP